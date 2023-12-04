Спала нормально, а утром нашли мертвой: трехмесячная девочка скончалась после высокой температуры
В Гусеве трехмесячная девочка из многодетной семьи умерла после температуры.
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В городе Гусев Калининградской области трехмесячная девочка умерла после того, как накануне у нее поднялась температура. Тело ребенка нашли на следующее утро.
Подробности приводит «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Известно, что 1 декабря у младенца была температура. Мать дала ей лекарства. Ночь прошла спокойно – ребенок спал, а состояние не вызывало опасений.
Утром около 10:30 девочка умерла. Прибывшие медики констатировали смерть.
По информации издания, ребенок рос в многодетной семье. У погибшей были восьмилетний брат и сестры 2 и 4 лет. Их матери 30 лет. Семья не состоит на учете и считается благополучной, дети растут в хороших условиях.
По факту случившегося начата проверка. Причину смерти установит экспертиза.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, у которой загорелось платье от плиты. Напомним, она была доставлена в больницу с 72% ожогов.