Спала нормально, а утром нашли мертвой: трехмесячная девочка скончалась после высокой температуры

В городе Гусев Калининградской области трехмесячная девочка умерла после того, как накануне у нее поднялась температура. Тело ребенка нашли на следующее утро.

Подробности приводит «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Известно, что 1 декабря у младенца была температура. Мать дала ей лекарства. Ночь прошла спокойно – ребенок спал, а состояние не вызывало опасений.

Утром около 10:30 девочка умерла. Прибывшие медики констатировали смерть.

По информации издания, ребенок рос в многодетной семье. У погибшей были восьмилетний брат и сестры 2 и 4 лет. Их матери 30 лет. Семья не состоит на учете и считается благополучной, дети растут в хороших условиях.

По факту случившегося начата проверка. Причину смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье умерла четырехлетняя девочка, у которой загорелось платье от плиты. Напомним, она была доставлена в больницу с 72% ожогов.