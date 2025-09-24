В возрасте 74 лет умер певец и актер Владимир Вальвачёв
Умер советский и российский певец, актер музыкального театра Владимир Вальвачёв. Заслуженному артисту РФ было 74 года.
О кончине сообщает Кино-Театр.Ру.
Вальвачёва не стало 22 сентября. Причины смерти не уточняются.
Он родился 31 января 1951 года. Был выпускником вокального отделения Абаканского музучилища и Новосибирской государственной консерватории имени Глинки.
Служил в Новосибирском музыкальном театре, сыграл в постановках «Веселая вдова», Цыганский барон», «Инкогнито из Петербурга» и других.
В театре подтвердили смерть заслуженного артиста РФ. В культурном учреждении отметили, что Вальвачёв создал галерею ярких образов и исполнил более 70 ведущих ролей.
