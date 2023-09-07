«Остановилось сердечко моей девочки»: впавшая в кому из-за ротавируса в Сочи девочка умерла

Стало известно о смерти семилетней девочки из Екатеринбурга, которая с конца августа находилась в коме. Состояние ребенка ухудшилось после купания в Черном море. Школьница подхватила ротавирус, из-за которого начались осложнения, приведшие к смерти. Об этом сообщает E1.ru.

Печальными новостями поделилась мама несовершеннолетней. 6 сентября она рассказала СМИ, что показатели ее дочери все хуже, именно поэтому ее не могут перевезти в Москву для более квалифицированной помощи. А уже в 20:45 того же дня сердце маленькой пациентки перестало биться. Отметим, что последние дни своей жизни она провела в больнице Сочи, куда ее транспортировали из Лазаревского.

«Остановилось сердечко моей девочки! Сейчас надо транспортировать тело моей малышки, пока не понимаем как. Пойдем в морг, будем узнавать, как это сделать», - рассказала мама умершей.

Напомним, что девочка из Екатеринбурга отдыхала на Черном море вместе с родителями. В один из дней ей стало плохо, и мама сразу подумала на ротавирус. Обычные лекарства из аптеки помогли ребенку, но лишь на время. Вскоре после, казалось бы, заметных улучшений малышка потеряла сознание и больше не пришла в себя.

Ранее в Назране начали проверку родителей, ребенка которых нашли мертвым в кроватке.