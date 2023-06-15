Сожжение 11-летнего мальчика в Раменках могло быть частью игры

Активисты провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что подозреваемый в поджоге 11-летнего мальчика в Подмосковье мог принадлежать к неформальной группировке и выполнять задание от куратора.

Об этом сообщает mk.ru.

Первой это предположение выдвинула женщина на встрече с представителями СК. Она обратила внимание на головной убор подозреваемого, на котором была эмблема молодежного движения, практикующего массовые избиения. Она также добавила, что члены этого сообщества зачастую выбирают жертву, заманивают в тайное место, избивают и фиксируют сделанное на камеру.

Как известно, погибший занимался дзюдо. Его тренер Александр Тванба также подтвердил эту версию. Он считает, что все было заранее подготовлено.

«Вероятно, это была какая-то злая игра, в которой участвуют дети, и они действительно выполняли это страшное «задание» - избить или убить мальчика», — сообщил тренер.

Еще одной важной деталью дела стал подкинутый телефон погибшего, который был обнаружен на месте преступления только недавно. Сотрудники полиции при осмотре телефона выявили, что все данные и переписки были удалены.

19 мая в поселке Дубовая Роща Раменского района двое 13-летних подростков избили гулявшего с ними 11-летнего приятеля. По предварительной информации, они ударили по голове кухонным топориком, закрыли в деревянном сарае, облили жидкостью для розжига и подожгли. Избиение снимала на видео их 14-летняя подруга.

Представители СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство с отягчающими обстоятельствами». Назначены 16 экспертиз, срок проведения которых 30 суток. Ориентировочно до 1 сентября предварительное следствие будет завершено.

Отметим, что жители поселка Дубовая Роща крайне негативно переживают случившееся, они требовали у местных властей увольнения родителей обвиняемых подростков. Также они просили пересмотра педагогического состава школы, где учился подозреваемый в поджоге ребенок.

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