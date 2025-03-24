Сожительницу Тимура Иванова выгнали с судебного заседания над ним из-за смеха

Сожительницу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова Марию Китаеву прогнали из зала суда, в котором шло заседание по его делу, из-за смеха. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, инцидент произошел в момент оглашения постановления суда. Судья удовлетворил требование прокурора и заявил о закрытии процесса. После этого женщина рассмеялась и была удалена из зала.

Напомним — Иванова обвиняют в растрате, взяточничестве и незаконном выводе более 4 млрд рублей. Свою вину он признавать отказывается.

Ранее мы писали о том, что в ходе одного из заседаний Иванов назвал себя безработным. При этом, по данным СМИ, автопарк экс-чиновника включает автомобили Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также мотоциклы М72 и Triumph Harley-Davidson.