Обвиняемый во взятке экс-замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным в суде

Басманный суд 20 июня рассматривает вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Как отмечает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в ходе заседания бывший высокопоставленный военный назвал себя безработным. Он подчеркнул, что ранее являлся заместителем министра обороны, но больше не трудоустроен.

Вместе с Ивановым по делу о взятке проходит его кум Сергей Бородин. По версии следствия, мужчины вступили в сговор с целью обогащения при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

В зал заседания Иванова привели в наручниках. При этом экс-замминистра прикрывал лицо газетой, чтобы его не смогли фотографировать присутствовавшие в коридоре представители СМИ. Иванов был одет в спортивный костюм синего цвета. Вместе с ним в стеклянном «аквариуме» для подсудимых находился также Бородин.

В собственности у Иванова нашли 12 объектов недвижимости, один из которых расположен в Мексике. Жена чиновника является хозяйкой дачи в 192 квадратных метра и четырех земельных участков площадью от двух до трех тысяч квадратных метров.

Автопарк чиновника включает автомобили Chevrolet Suburban, Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также мотоциклы М72 и Triumph Harley-Davidson. И это при доходах Иванова в 14 млн рублей в год и его супруги в 55 млн рублей в год.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Иванов жил как голливудский актер.