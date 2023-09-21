«Сожитель сказал, что мама спит»: свердловчанка раскрыла свою версию убийства тещи мужем

Жительница Свердловской области опровергла свою причастность к убийству матери и заявила, что преступление совершил ее сожитель. В беседе с изданием E1.ru она раскрыла свою версию произошедшего.

По словам женщины, на самом деле ее родительница не была замечена в кражах и не скандалила. Однако ей не особо нравился зять. Говорила, что он плохой человек, и дочь должна от него уйти. В один из дней 21-летняя россиянка решила поработать в огороде, и именно тогда ее муж решил разобраться с тещей. Он задушил ее сначала руками, а затем пленкой.

«Я зашла и увидела, что мама лежит на полу. Мой сожитель сказал, что мама спит. Я зашла в комнату посмотреть детей, потом пошла к маме разбудить ее, но она не просыпалась», - рассказала женщина.

Когда стало известно, что пенсионерка не дышит, мужчина признался во всем жене и пригрозил, чтобы она не смела никому об этом сообщать. Затем он запер супругу с детьми в погребе, а сам направился прятать тело в лесу.

Как утверждает женщина, сознаться в преступлении ее заставил муж. Он уговорил ее выставить все так, будто они действовали вместе, однако это не так.

Впрочем, у следствия совсем другая версия. Предварительно, супруги совершили убийство сообща после бытовой разборки. Повалив жертву на пол, они обмотали ее лицо пищевой пленкой и задушили. После этого они направились в лес, где попытались скрыть преступление.

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