Совершил восхождение в одиночку: 14-летнего подростка нашли замерзшим на вулкане Истаксиуатль

В Мексике на вулкане Истаксиуатль обнаружили тело 14-летнего подростка. Мальчик совершал одиночное восхождение, но не предусмотрел изменение погодных условий. Об этом сообщает The Sun.

Источник рассказал, что школьник планировал добраться до вершины вулкана без гида и экипировки. Свой поход он снимал на видео. Последний ролик он выставил в Сеть незадолго до своей смерти. В нем подросток жаловался, что не взял с собой спальный мешок, а ночью на тропе становится слишком холодно.

После публикации видео мальчик перестал выходить на связь. Его нашли только спустя три дня. 19 июля его обнаружили мертвым на склоне. Сообщается, что он насмерть замерз на высоте около 4,7 тысячи метров. Во время восхождения юного альпиниста начался шторм.

Погибший подросток часто совершал походы и отправлялся в горы в одиночку. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства его смерти.

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