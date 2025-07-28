«Совершенно незаконно»: вице-президент АТОР отреагировал на продажу тени от навесов на пляже в Сочи

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали продажу тени от навесов на пляже в Сочи. Вице-президент организации Сергей Ромашкин в беседе с mk.ru назвал это явление временным и незаконным.

Отдыхающие на курорте пожаловались, что теперь с них просят плату даже за тень под навесом. Чтобы укрыться от солнца, надо выложить 1,5 тысячи рублей. Теперь нужно платить даже за то, чтобы полежать на собственном полотенце в тени.

Собеседник отметил, что в Сочи часть пляжей находится в аренде у частных организаций, и их политика взимания платы за услуги может отличаться.

«Есть пляжи, которые арендованы какой-то организацией, — говорит Сергей Ромашкин. — Вход на них бывает платный или свободный, но за каждую отдельную услугу вы платите дополнительно. Например, за лежак. Это зависит от политики арендаторов».

По его словам, таких пляжей — около трети или четверти от общего количества в Сочи. Однако эксперт подчеркивает, что требовать плату за тень от зонтика на муниципальном пляже незаконно.

«Я думаю, что требовать с них плату совершенно незаконно. Все это очень быстро сошло на нет, что как раз и говорит о том, что все это было сделано не по правилам, не по закону», – поделился он.

Специалисты советуют туристам сразу уточнять статус пляжа. Если пляж арендованный, пусть покажут правила оказания услуг: что можно, а что нельзя, и что сколько стоит. Если это муниципальный пляж — ни за что платить не надо.

Любые попытки взимать плату за пользование муниципальной территорией, включая тень, являются самоуправством.

Некоторые отели арендуют пляжи исключительно для своих гостей, устанавливая высокие цены для посторонних.

«В этом случае выставляются очень высокие цены, но не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы сохранить места для своих отдыхающих», – подчеркнул вице-президент организации.

Для постояльцев отеля доступ к лежакам и зонтикам бесплатный, а завышенные цены (иногда до 10 тыс. рублей) для сторонних посетителей — лишь способ ограничить их число.

Несмотря на прохладный июнь, сезон набирает обороты.

«Я думаю, что загрузка сейчас где-то 75–80%, места еще есть. Сейчас вода прогрелась, и август, скорее всего, будет лучше июля», – поделился Сергей Ромашкин.

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