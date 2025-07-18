Мужчины испортили женский день на пляже в Дагестане

В Махачкале мужчины подглядывали за девушками на пляже во время женского дня. Посетительницы пожаловались на их поведение. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

На пляже August прошел женский день с особыми правилами: посетительницам запрещено фотографировать окружающих, находиться на территории топлес или без детей. Хотя анонс мероприятия вызвал неоднозначную реакцию из-за строгих ограничений и высоких цен на лежаки, большинство поддержало идею.

Однако накануне, как рассказал руководитель пляжа, в соцсетях появились угрозы от мужчин: они обещали проникнуть на территорию, перелезая через забор, или снимать женщин с помощью дронов.

В день мероприятия посетительницы начали публиковать первые отзывы. На некоторых видео видно, как охранники отгоняют мужчин, приближавшихся к берегу на сапах. Представители пляжа подтвердили журналистам что такие инциденты действительно были.

«Мужчины бессовестные у нас, мы поставили 20 охранников на входе. В основном пытались подглядывать с моря и с других пляжей. Мы отгоняли, как могли, потому что некоторые заплывали на нашу территорию случайно», — пояснили организаторы.

Несмотря на происшествие, женские дни на пляже August планируют продолжать — по словам администрации, многие посетительницы оценили возможность отдохнуть «без лишнего внимания».

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