Соучастники убийства 46-летней челябинки депутатом отправились на СВО

Соучастники убийства жительницы Челябинской области депутатом Брединского района Александром Брухалем подписали контракт и отправились на СВО. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Речь идет о сыне Брухаля и главе Рымникского сельского поселения. Они помогали депутату похитить и с особой жестокостью убить женщину.

Отмечается, что уголовное дело депутата направлено в суд. Уголовные дела в отношении его соучастников приостановили в связи со службой в рядах ВС РФ.

Источник издания сообщил: «Соучастники обвиняемого — его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский — предпочли подписать контракт и отправиться на СВО».

Установлено, что 23 февраля трое мужчин ворвались в дом 46-летней челябинки. После издевательств ее убили, а тело позже нашли в овраге. Некоторые жители села рассказывали, что жертва терроризировала односельчан и их детей.

