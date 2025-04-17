Сотрясение и рассечение: пятиклассник разбил голову молотком учительнице на уроке

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на учительницу математики в подмосковных Люберцах. Женщина пострадала от рук пятиклассника, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, несовершеннолетний набросился на педагога в школе поселка Мирный. Когда учительница отвернулась, то 13-летний мальчик схватился за молоток и нанес ей удар по голове.

После нападения школьник выбежал из класса. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь. Во время осмотра у нее зафиксировали сотрясение, травму головы и рассечение.

Отца ученика вызвали в учебное учреждение на разговор. За установлением всех обстоятельств случившегося следит прокуратура Московской области.

Ранее в Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу. Мальчик решил поквитаться с обидчиками, которые обзывали его.