Потом еще какое-то время преследовала: украинка избила восьмилетнего самокатчика в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку Украины, которая напала на ребенка в Москве. Она избила третьеклассника, который ехал по тротуару на самокате, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, восьмилетний мальчик гостил у бабушки в квартире на Дмитровском шоссе. Днем он катался неподалеку от дома на самокате. Бабушка сидели на скамейке и поглядывала за внуком.

Когда школьник поехал по тротуару, то ему повстречалась некая женщина. Несовершеннолетний самокатчик остановился, чтобы пропустить незнакомку, но та не оценила жест. По какой-то причине она начала трясти мальчика, а после ударила его в висок.

Бабушка, увидев страшную картину, бросилась спасть внука и отбила его. Некоторое время агрессивная женщина еще преследовала жертву. После обращения в полицию ее задержали. Нарушительницей спокойствия оказалась гражданка Украины, которая работает кассиром.

Ранее в детском саду на Украине воспитательница вымыла ребенку рот мылом. Она услышала, что мальчик разговаривает на русском языке.