Сотрясение мозга и перелом носа: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения учителя английского языка

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением учителя английского языка в Ковернино Нижегородской области. Он поручил местным правоохранителям возбудить дело по факту нападения на педагога.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Следком. В сообщении говорится, что работнику образовательного учреждения были нанесены травмы.

По данным РИА Новости, у пострадавшего учителя английского языка зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа. После случившегося педагог обратилась в полицию с заявлением.

Нападение на учителя совершил ученик девятого класса. В отношении его родителей был составлен административный протокол о невыполнении обязанностей.

Ранее шестиклассницу избили до сотрясения мозга в свердловской школе. Не девочку напали в туалете образовательного учреждения.