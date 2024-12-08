СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 декабря 2024, 16:52
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Сотрясение мозга и перелом носа: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения учителя английского языка

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения учителя в Ковернино.
Сотрясение мозга и перелом носа: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения учителя английского языка

© freepik

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением учителя английского языка в Ковернино Нижегородской области. Он поручил местным правоохранителям возбудить дело по факту нападения на педагога.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Следком. В сообщении говорится, что работнику образовательного учреждения были нанесены травмы.

По данным РИА Новости, у пострадавшего учителя английского языка зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа. После случившегося педагог обратилась в полицию с заявлением.

Нападение на учителя совершил ученик девятого класса. В отношении его родителей был составлен административный протокол о невыполнении обязанностей.

Ранее шестиклассницу избили до сотрясения мозга в свердловской школе. Не девочку напали в туалете образовательного учреждения.

Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Следком
Автор:Артем Хохлов
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