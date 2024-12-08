Сотрясение мозга и перелом носа: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения учителя английского языка
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с избиением учителя английского языка в Ковернино Нижегородской области. Он поручил местным правоохранителям возбудить дело по факту нападения на педагога.
Информация об этом появилась в Telegram-канале Следком. В сообщении говорится, что работнику образовательного учреждения были нанесены травмы.
По данным РИА Новости, у пострадавшего учителя английского языка зафиксировали сотрясение головного мозга и закрытый перелом костей носа. После случившегося педагог обратилась в полицию с заявлением.
Нападение на учителя совершил ученик девятого класса. В отношении его родителей был составлен административный протокол о невыполнении обязанностей.
Ранее шестиклассницу избили до сотрясения мозга в свердловской школе. Не девочку напали в туалете образовательного учреждения.