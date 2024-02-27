Сотрясение и многочисленные ушибы: школьники жестоко избили одноклассника из-за вейпа

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту избиение школьника в Москве. На мальчика напали сверстники, которым не понравилось, что их с вейпм сняли на видео, передает Telegram-канал РЕН ТВ|Новости.

Пострадавший подросток перед избиением стал свидетелем того, как одноклассники курят электронную сигарету. Он снял происходящее на видео, но был ими замечен. Сверстникам не понравилось, что их раскрыли. Ребята сначала прямо на уроке завязали конфликт с «оператором», а после занятий толпой набросились на него.

В результате нападения школьник получил многочисленные ушибы. Также у него диагностировали сотрясение головного мозга. Мама пострадавшего мальчика требует наказать хулиганов. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором. Несовершеннолетний пришел в учебное учреждение с опасным предметом, чтобы отомстить за отнятый вейп.