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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 16 февраля 2024, 08:13
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Хотел отомстить за отнятый вейп: в Бурятии ученик пришел в школу с топором

Охранник школы в Бурятии задержал на входе ученика с топором.
Хотел отомстить за отнятый вейп: в Бурятии ученик пришел в школу с топором

© Freepik

В Бурятии охранник предотвратил нападение на школу. Один из учеников пришел на уроки с топором. Он хотел отомстить старшему товарищу за отнятый вейп.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в школе села Михайловка Закаменского района. На перемене двое подростков поругались из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял у восьмиклассника вейп и отказался отдавать.

14-летний юноша, разозлившись, пошел домой за топором и вернулся в школу. Трагедию удалось предотвратить школьному охраннику — подросток не прошел с оружием дальше порога. На место приехала полиция.

Как оказалось, подросток, планировавший нападение, уже ранее стоял на учете в органах ПДН. С родителями учеников работает полиция, проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге сын полицейского унизил школьника из параллели и сломал ему нос.

Источник:Life.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
школа
нападение
ученик