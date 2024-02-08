Сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы: школьница получила удар по лицу за вопрос о времени

Учащейся одной из школ Новосибирска потребовалась медицинская помощь после конфликта с одноклассницей. Девочка хотела узнать, который час, и получил удар по лицу, передает Ngs.ru.

Мать пострадавшей школьницы рассказала о случившемся. По словам женщины, на ее дочь налетела с кулаками одноклассница. До этого девочка поинтересовалась у знакомой сколько времени.

В результате случившегося 12-летняя учащаяся получила многочисленные травмы. При осмотре у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и прочее.

Правоохранители, по предварительным данным, пока не занимаются изучением инцидента. Внутреннею проверку по факту случившегося намерены провести в стенах образовательного учреждения.

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