Подозрение на перелом позвоночника: школьника жестоко избили на уроке физкультуры

Сотрудники Следственного комитета РФ начали проверку по факту избиения и травмирования несовершеннолетнего в одной из школ Воронежа. Мальчик подвергся нападению на уроке физкультуры. У него может быть сломан позвоночник, передает Kp.ru.

Правоохранители узнали о случившемся из социальных сетей. Там родственники шестиклассника рассказали, что мальчик был избит сверстниками на уроке физкультуры. Учитель в это время якобы был занят работой с другой группой детей.

После нападения школьника отвели к медсестре. Оттуда несовершеннолетней вместе с матерью отправился домой. Там шестикласснику стало плохо, ему потребовалась помощь врачей. В больнице у юного пациента заподозрили перелом позвоночника. Сейчас мальчик находится в стационаре, так как в процессе обследований потерял сознание.

В СК намерены установить обстоятельства травмирования несовершеннолетнего. На основании результатов проверки будет принято соответсвующее процессуальное решение.

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