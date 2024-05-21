Мама разрешила: российского школьника поймали за рулем иномарки по пути в баню

В Бурятии автоинспекторы остановили машину, за рулем которой оказался 12-летний подросток. Он объяснил, что направлялся в баню с разрешения матери. Об этом сообщает региональное МВД.

Как стало известно, задержание произошло 19 мая в Заиграевском районе. Сотрудники ДПС обратили внимание на иномарку, а точнее на водителя в ней. Им оказался несовершеннолетний школьник.

Когда машину остановили, выяснилось, что внутри находились еще двое детей. Все они направлялись в баню. А сидевший за рулем мальчик пояснил, что взял автомобиль после полученного от мамы разрешения.

Сотрудники ДПС связались с родительницей ребенка. В ее отношении составили административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Также решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее в Петербурге ребенок на самокате погиб на глазах у матери.