Сотрудники «Уральских авиалиний» довели до слез 13-летнюю девочку из-за багажа, об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на рейсе Санкт-Петербург — Сочи. 13-летняя девочка, которая возвращалась домой после соревнований по танцам, не прошла контроль ручной клади перед посадкой на самолет. Ее случайным образом выбрали сотрудники авиакомпании «Уральские авиалинии» и попросили поместить чемодан в калибратор.

После того, как чемодан с небольшим усилием вместился в клетку для проверки габаритов, персонал отказался пропускать ребенка на борт якобы из-за нарушения правил перевозки багажа.

«Контролеры отказались пропускать вещи. Дочь начала плакать. Коллеги-танцоры распихали, что было, по своим сумкам, а один чемодан пришлось оставить в Сочи», — объяснил отец девочки.

Мужчина рассказал, что будет жаловаться по факту произошедшего в Министерство транспорта. Отмечается, что ситуацией заинтересовалась Свердловская транспортная прокуратура. Орган уже начал проверку в отношении авиакомпании «Уральские авиалинии».

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