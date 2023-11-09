Иностранец попытался вывезти из России котенка редкой породы и был задержан

В московском аэропорту Домодедово задержали иностранного гражданина, который попытался вывезти в США котенка редкой породы. Мужчина предоставил сотрудникам таможни сертификат на животное породы египетский мау, что не соответствовало действительности.

Как пишет Telegram-канал Readovka, 37-летний американский бизнесмен хотел вывезти из России краснокнижного котенка сервала. Когда он достал его из переноски, сотрудники таможни засомневались, что документы настоящие и приняли решение отправить пушистого на экспертизу для установления породы.

В настоящее время котенок находится на передержке в специальном центре для животных. В отношении иностранца заведено административное дело.

Сервалы входят в список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Без специального разрешения такую пароду запрещено вывозить из России.

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