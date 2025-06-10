Жара в 35–40 градусов и палящее солнце: десятки россиян лежат под капельницами в Турции

Жара в 35–40 градусов и палящее солнце испортили отдых россиянам в Турции. Десятки отдыхающих из РФ лежат под капельницами из-за аллергии на солнце, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Туристы рассказали журналистам, что жара спровоцировала аллергическую реакцию. Люди страдают от сильного зуда и красноты, пятен по всему телу, мелких прыщей, головокружения и общей слабости.

Пострадавшим приходится обращаться за медпомощью на свои средства, так как подобные случаи не являются страховыми. После осмотра россиянам, как правило, ставят диагноз — аллергия на солнце. В тяжелых случаях делают капельницу. За терапию людям приходится платить 120 долларов.

Ранее в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В результате аварии пострадали 18 человек из 25.