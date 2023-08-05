Сотрудники парикмахерской обезглавили барбера из-за нежелания отпускать его с работы

В Италии сотрудники мужской парикмахерской убили 18-летнего барбера, который хотел сменить работу. Мужчины обезглавили юношу и выбросили труп в море. Тело было найдено у берегов коммуны Санта-Маргерита-Лигуре в Генуе.

Оказалось, что убийцами стали 26-летний и 27-летний работники парикмахерской. Молодой барбер отлично справлялся с работой, но его не устраивала низкая зарплата. Когда мужчины узнали, что их сотрудник хочет уволиться, они забоялись конкуренции.

Чтобы барбер не забрал их клиентов, мужчины избавились от молодого таланта. Они купили тесак и нож, а вскоре зарубили барьера и поместили в чемодан. На такси погибший был перевезен на пляж, где мужчины обезглавили его, отрезали руки и выбросили в воду.

Сотрудники правоохранительных органов поймали преступников благодаря камерам наружного наблюдения. Отмечается, что голову юноши так и не удалось найти.

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