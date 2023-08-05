Мастер по ресницам напала на написавшую плохой отзыв клиентку

Мастер по наращиванию ресниц не оценила негативный отзыв в ее адрес. Девушка в компании подруг решила избить написавшую плохой отзыв клиентку, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел возле одного из клубов в Кызыле. За день до этого девушка ходила в салон и осталась недовольна оказанием услуги, о чем поделилась в свои блоге. Однако мастер не согласилась с критикой, решив отомстить. Она напала на клиентку и жестко избила ее.

Остановить драку удалось проезжавшим мимо автомобилистам. Врачи обнаружили у пострадавшей сотрясение мозга, а также большое количество ушибов.

Отмечается, что сотрудница салона красоты снимала избиение на видео. Пострадавшая девушка написала заявление в полицию.

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