«Надо ехать к ней»: Стас Костюшкин рассказал о ДТП с Самбурской

Стас Костюшкин заявил, что Настасья Самбурская не простила его после ДТП. Об этом сообщает StarHit.

На днях певица Настасья Самбурская попала в ДТП - на переходе девушку сначала едва не сбил автомобиль, а затем ее задел водитель мопеда, которым по случайности оказался Стас Костюшкин. Певец рассказал, что в качестве извинения перед звездой он отправил ей букет цветов.

«Я от чистого сердца принес свои извинения, отправил букет. Но дальше не очень понял этого прикола, она, судя по сторис, приняла букет, но после заблокировала меня. Видимо, надо ехать к ней лично и пытаться как-то уладить ситуацию», - рассказал он.

Некоторые пользователи считают, что авария могла быть инсценирована звездами ради пиара. Однако пока ни Самбурская, ни Костюшкин это не подтверждают.

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