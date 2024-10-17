Сотрудника Большого театра поймали на краже профессиональной техники. Об этом сообщает mk.ru.

После успешно отыгранного спектакля «Спящая красавица» заведующий сценическим оркестром оставил барабанный триггерный модуль на дирижерской стойке. Однако вернувшись за техникой на следующий день, он не обнаружил ее. Мужчина подумал, что модуль могли отнести в хранилище другие сотрудники, однако и там пропажа не нашлась.

Тогда сотрудник решил обратиться в правоохранительные органы — он оценил ущерб в 12 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен другой сотрудник Большого театра — им оказался 35-летний менеджер. По словам вора, он забрал технику для использования в своей постановке. Он также сообщил, что собирался вернуть украденное, но не успел.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Ким обвинила Бакальчука в краже 37 миллиардов рублей.