«Он потерял адекватность восприятия»: Татьяна Ким обвинила Бакальчука в краже 37 миллиардов рублей

Татьяна Ким заявила, что команда Владислава Бакальчука украла 37 млрд рублей. Об этом стало известно из Telegram-канала предпринимательницы.

Глава Wildberries Татьяна Ким выпустила очередное видеообращение, в котором рассказала о нападках со стороны бывшего мужа. По словам женщины, события, которые происходят в компании благодаря Владиславу Бакальчуку, только вредят бизнесу.

«Я не знаю, что происходит с Владиславом. Такое ощущение, что он просто потерял адекватность восприятия. Бесконечные угрозы нашим сотрудникам, организация хакерских атак, нападение на строящиеся склады, бесконечный поток жалоб и обвинений», — рассказала она.

Ким также заявила, что Бакальчук связан с массовой забастовкой сотрудников пунктов выдачи заказов, которая прошла в марте 2023 года.

«Его хваленая команда, про которую он так много рассказывает, обворовала нашу компанию на 37 млрд рублей, заморозила все стройки и фактически поставила под угрозу наш бизнес», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Владислав Бакальчук потребовал от «РВБ», WB и Татьяны Ким 350 млрд рублей.