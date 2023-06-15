Сотрудник ресторана смог задержать грабителя при помощи удлинителя
В Японии мужчина задержал грабителя при помощи удлинителя.
Работник ресторана в японском городе Кавасаки удержал грабителя при помощи удлинителя.
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на Sora News.
Два злоумышленника забежали в салон винтажных часов и начали разбивать витрины, чтобы украсть антиквариат.
Работник магазина побежал за преступниками, призывая прохожих ему помочь. Один из людей, работник ресторана на той же улице из Индии присоединился к погоне. Он взял удлинитель, накинул его на похитителя и тем самым остановил.
Так грабитель был пойман и передан сотрудникам правоохранительных органов. Соучастник преступления успел скрыться.
Недавно мы писали, что в Свердловской области женщина, будучи на шестом месяце беременности, смогла остановить грабителя в алкомаркете. Она повалила его на пол и стала душить, впоследствии к ней присоединились другие работники магазина и преступника выгнали.