Сотрудник метро отстранен после инцидента с падением глыбы льда в центре Москвы

Ответственного за очистку крыши у метро «Смоленская» в Москве отстранили после падения глыбы льда на прохожих. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал столичного дептранса.

По данным источника, инцидент произошел у станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии. Подчеркивается, что после случившегося отстранили сотрудника мосметро, который отвечал за очистку кровли. Это решение было принято по итогам внутренней проверки.

«Метрополитен приносит извинения пострадавшим и их близким, а также окажет всю необходимую помощь», — отметили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что московское метро усилит контроль за уборкой снега и льда с крыш для обеспечения безопасности пассажиров.

Напомним, что утром 20 декабря глыба льда рухнула на двух женщин, которые были рядом со станцией метро «Смоленская». СМИ писали, что очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, к моменту приезда которой, одна из пострадавших была без сознания. Отмечалось, что вторая не получила серьезных травм.

Ранее мы писали о том, что женщине, на которую упала глыба льда в центре Москвы, был диагностирован перелом шейного позвонка.