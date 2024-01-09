Сотрудник гипермаркета в Новосибирске получил условный срок за запертого в холодильнике ребенка

В Новосибирске состоялся суд над работником супермаркета, который запер в холодильнике 9-летнего мальчика. Мужчина сделал это после того, как посетитель попросил убрать с прилавков просроченные продукты.

О решении суда сообщил сайт Kp.ru.

Дело рассматривал Дзержинский районный суд города. Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения условно. Также он обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Как установлено следствием, 29 августа 2022 года, мужчина закрыл ребенка в холодильнике на складе после просьбы убрать просрочку. Суд признал мальчика потерпевшим.

Известно, что взрослый человек выпустил школьника из ледяной подсобки, только когда тот стал звонить в экстренные службы. Работник уже уволен из магазина.

На суде он заявлял, что, действительно, общался с ребенком на складе, но не применял физических воздействий.

Мальчик объяснил журналистам желание добиться справедливости тем, что имел право собирать просрочку, а его за это заперли, что неправильно. Свои права в суде он отстаивал вместе с отцом и юристом.

Ранее сообщалось о конфликте покупателя и продавца в гипермаркете в Кудрово. Работник магазина напал на мужчину, в результате чего покупатель оказался в больнице.