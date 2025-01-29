Сотрудницу московского НИИ нашли мертвой в туалете в окружении шприцев

В московском НИИ акушерства и гинекологии произошла странная смерть — одну из сотрудниц учреждения обнаружили мертвой в туалете в здании на улице Покровка. Рядом с ней были разбросаны шприцы.

По данным mk.ru, женщина, работающая в НИИ анестезиологом и реаниматологом, заступила на дежурство во вторник утром. Хватились ее вечером — найти нигде не смогли. После этого начальство стало звонить ей по телефону. Рингтон звонка звучал из служебного туалета — заглянув туда, коллеги женщины обнаружили ее мертвой.

«С ходу определить причину смерти коллеги медики не смогли. Однако в раковине возле трупа были обнаружены шприцы, еще один шприц был в кармане ее одежды. В соседнем помещении, в холодильнике оперативники нашли практически пустой пузырек с остатками бесцветной жидкости без запаха», — сказано в материале издания.

Все вещества отправлены на экспертизу. При этом о погибшей отзывались в основном положительно — лишь некоторые считали, что она чересчур груба с пациентами.

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