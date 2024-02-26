Опубликовано 26 февраля 2024, 13:35
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Сотрудница столичной полиции погибла на озере Байкал, катаясь на снегоходе
Майор из Москвы погибла на озере Байкал, врезавшись в шлагбаум на снегоходе.
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59-летняя женщина-майор из Москвы погибла на озере Байкал, врезавшись на снегоходе в металлический шлагбаум. Трагедия случилась 23 февраля, когда сотрудница полиции отдыхала у брата.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Сотрудница информационного центра УВД Северо-Западного округа каталась на снегоходе с 55-летним братом. Женщина хотела проехать под шлагбаумом, который ограждал выезд на берег озера.
Однако в результате маневра она ударилась, получила травмы и скончалась. Известно, что брат погибшей получил легкие травмы.
Ранее сообщалось, что под Санкт-Петербургом нашли мертвыми двоих мужчин, которые поехали кататься на снегоходах в полях по бездорожью. Там они разбились насмерть по неизвестным причинам.