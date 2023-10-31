Сотрудница популярного маркетплейса вонзила нож в спину коллеге из-за немытой посуды

В Подмосковье 20-летняя сотрудница популярного маркетплейса вонзила кухонный нож в спину своему коллеге. Ровесники не просто работали вместе, но и были сожителями. Ссора началась из-за немытой посуды. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, все произошло на съемной квартире в микрорайоне Климовск в Подольске. Пара устроилась на работу в один из популярных маркетплейсов. Молодой человек собирал заказы, а девушка была упаковщицей.

Все произошло, когда у влюбленных был выходной. Они начали ругаться, а поводом стала немытая посуда. Парень толкнул девушку и направился в другую комнату, но она не смогла этого простить. Избранница догнала его и ударила ножом в спину.

Отмечается, что парня госпитализировали. Врачи делают все возможное, чтобы он остался жив. Полицейские тем временем начали проверку.

Ранее мы писали о том, что мужчину изрезали ножом за замечание в автобусе.