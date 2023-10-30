Раны лица, шеи и головы: мужчину изрезали ножом за замечание в автобусе

Пассажир автобуса в Санкт-Петербрге устроил поножовщину в общественном транспорте. Он вонзил нож в шею мужчине и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшего жителя Северной столицы госпитализировали, передает РЕН ТВ.

Конфликт произошел сегодня, 30 октября, в автобусе, который следует по маршруту №124, возле пересечения Муринской дороги и Проспекта Маршака. По словам очевидцев, пострадавший мужчина сделал замечание паре — та вела себя вызывающее. Тогда незнакомец, обидевшись на реплику в свой адрес, достал нож и нанес им удар оппоненту в шею.

После нападения хулиган покинул общественный транспорт в неизвестном направлении. Раненому петербуржцу потребовалась экстренная помощь. Его доставили на скорой в больницу. Правоохранители случившееся пока никак не прокомментировали.

Ранее в Пермском крае незнакомец поймал девочку, схватил ее за шею и стал угрожать убийством. У мужчины был в руках нож.