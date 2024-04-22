Сотрудница кафе впала в кому на рабочем месте и уронила на себя шкаф

В Ульяновске 87-летняя сотрудница кафе впала в кому и уронила шкаф на работе. Спасатели и врачи приехали на место. Об этом сообщает Kp.ru.

По данным источника, все произошло 21 апреля в Заволжском районе. Оказалось, что в кафе на проспекте Дружбы народов пожилой сотруднице стало плохо. Она упала на кухне и обронила на себя шкаф. Женщина подперла головой дверь и оказалась заблокирована в помещении.

Коллеги вызвали спасателей и сотрудников скорой помощи. Они осмотрели место и приоткрыли заблокированную дверь. Все происходило на глазах у медиков и родственников работницы.

Специалистам удалось приподнять женщине голову, только после этого они открыли дверь. Когда они убрали шкаф, то туда зашли врачи. Они вынесли пострадавшую и загрузили в карету скорой помощи.

Отмечается, что 87-летняя женщина госпитализирована. У нее выявили диабетическую кому.

Ранее мы писали о том, что туристка сорвалась в кратер вулкана в Индонезии на глазах у мужа. Супруги хотели встретить закат на вершине и устроить фотосессию, но съемка пошла не по плану.

Также стали известны подробности смерти 21-летней волейболистки в Москве. Оказалось, что перед смертью она рассталась с парнем. У него были плохие мысли по поводу состояния девушки, и он даже вызвал врачей. Но после произошло страшное.