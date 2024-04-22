AsiaToday: туристка сорвалась в кратер вулкана в Индонезии на глазах у мужа

Туристка сорвалась в кратер вулкана в Индонезии на глазах у мужа. Об этом сообщает издание AsiaToday.

Туристка из Китая погибла после падения в кратер вулкана в восточной части острова Ява, Индонезия. Сообщается, что несчастный случай произошел еще 20 апреля. Супруги решили отправиться на закате к вулкану, однако во время фотосессии девушка сорвалась вниз.

Из-за полученных травм она скончалась на месте. Руководитель отдела охраны региона подтвердил гибель туристки из Китая.

«Известно, что жертва и сопровождающие ее лица направлялись к кратеру Иджен», — рассказал чиновник.

Ранее мы писали о том, что в подмосковном лесу погиб охотник. Как выяснилось позже, в мужчину дважды случайно выстрелил его друг. Смерть одного из охотников случилась из-за обильной кровопотери. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.