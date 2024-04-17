Сотни россиян застряли в аэропорту Дабая без воды и еды из-за сильных ливней

Сотни российских туристов не могут вылететь из Дубая из-за экстремального дождя, затопившего Эмираты. Люди находятся в аэропорту уже более 17 часов без воды и еды.

Как пишет Telegram-канал Mash, часть россиян ожидают вылета рейса FZ 965 Дубай – Москва авиакомпании Flydubai, который перенесли на сутки.

Представители перевозчика отказали людям в предоставлении отеля и предложили оплатить размещение и питание самостоятельно.

Кроме того, один из туроператоров якобы предложил бесплатный трансфер до гостиниц еще ночью, однако за застрявшими в аэропорту пассажирами так никто и не приехал. У многих дети, которых приходится кормить, сидя на чемоданах, так как свободных кресел в зале ожидания уже не осталось.

Ранее актриса Мария Миронова отправилась на отдых в Дубай вместе с сыном Федором и оказалась в эпицентре штормового ливня. Она сравнила происходящее в Эмиратах с разгулом стихии в Оренбургской области.