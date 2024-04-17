Актриса Мария Миронова оказалась в эпицентре штормового ливня, затопившего Дубай

Актриса Мария Миронова отправилась на отдых в Дубай вместе с сыном Федором и оказалась в эпицентре штормового ливня, затопившего Эмираты. Она вышла на связь с подписчиками в соцсети и сравнила происходящее с разгулом стихии в Оренбургской области.

«Ребят, я сейчас нахожусь в Дубае, вам, наверное, известно, что здесь происходит, но у нас здесь практически то, что было в Оренбурге. Затоплены отели. Там у нас гроза», - рассказала артистка.

Она также призналась, что несмотря на погоду решила поехать в популярный торговый центр Dubai Mall, но почти пять часов простояла в пробках, после чего попросила таксиста отвезти ее обратно в гостиницу.

Миронова поделилась с поклонниками впечатлениями от увиденного и заверила, что такое в ее жизни происходит впервые. Актриса отметила, что не ожидала разгула стихии «практически в центре пустыни».

«В общем, слава Богу, что мы вернулись в отель, потому что сейчас, ребят, еще даже хуже здесь за окном, чем когда мы ехали», - сказала Мария, добавив, что по дороге видела проплывающие мимо автомобили.

Она также не стала скрывать, что в гостинице борются с последствиями дождя с помощью ведер и тряпок – крыша пятизвездочного отеля не выдержала потока воды и начала протекать.

Ранее Мария Миронова рассказала, что была с сыном рядом с «Крокусом» за полтора часа до теракта.