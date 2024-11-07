Сотни россиян застряли на круизном лайнере у берегов Японии: предложили успокоиться алкоголем

Сотни россиян застряли на круизном лайнере Spectrum of The Seas у берегов Японии. Он сломался в порту Иокогама. Люди боятся, что опоздают на самолет, и их билеты просто сгорят. Пассажиры поделились своими опасениями с 360.ru.

По словам одного из пассажиров, им раздали бесплатный интернет, который стоит 300 долларов и дали скидку на безлимитный алкоголь. Он пошутил, что представители компании знают, что русские при мятеже «захватывают почту и телеграф».

«А что дальше захватывают русские, начиная русский бунт, бессмысленный и беспощадный? Конечно же, алкогольные магазины», – заявил он.

При этом купивших круиз не выпускают из судна. Они недовольны этим, ведь планировали добраться до аэропорта Токио и приобрести билеты на самолет в Шанхай. Они написали коллективное письмо в посольство России в Японии.

Консульство ответило, что пассажирам придется обратиться к представителю судовладельца, чтобы он направил запрос в иммиграционные службы страны.

Отмечается, что на борту находятся около 500-600 россиян. Лайнер должен был прибыть в Шанхай 9 ноября, но сейчас эту дату перенесли на пару дней.

Ранее мы писали о том, что мороженым со стеклом накормили пассажирку в самолете российской авиакомпании.