Мороженым со стеклом накормили пассажирку в самолете российской авиакомпании

Пассажирке бизнес-класса российской авиакомпании принесли мороженое со стеклом. Женщина не сразу заметила это, попробовала десерт и оказалась у врачей. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все произошло 16 октября. 46-летняя женщина была в самолете, который летел из Москвы в Махачкалу. Пассажирке бизнес-класса после обеда предложили попробовать мороженое с орехами, она не отказалась.

Женщина попробовала десерт и в какой-то момент почувствовала резкую боль во рту. Оказалось, что в мороженом было стекло. Предварительно, это было стекло от пиалы, которая треснула при транспортировке. Никто не заметил этого и члены экипажа подали женщине десерт с осколками.

Сотрудники извинились перед пострадавшей и предложили обратиться к медицинским работникам после приземления. Женщине обработали раны и отпустили ее домой.

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