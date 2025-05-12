Состояние тяжелое: российский массажист находится при смерти после прыжка с пирса в Турции

29-летний массажист из Москвы пережил клиническую смерть после прыжка с пирса пятизвездочного отеля в Турции. На данный момент мужчина находится в коме на аппарате ИВЛ.

Инцидент произошел в Анталии. Турист по имени Никита прыгнул с пирса отеля, где он отдыхал вместе с друзьями. Глубина оказалась настолько маленькой, что мужчина ударился о дно и получил серьезные травмы, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Массажист пережил клиническую смерть. Также у него зафиксировали перелом шейного позвонка, повреждение спинного мозга и пробитое легкое.

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Ему сделали операцию и предстоит еще одна. Лечение обойдется приблизительно в 20 тыс. долларов. При этом ни отель, ни турфирма не согласились помочь материально, а страховая компания отказалась выплачивать деньги. По словам друзей Никиты, только спустя несколько дней после происшествия на пирсе появилась табличка с просьбой не прыгать с него в воду. До этого, утверждают они, предупреждающего знака не было.

Ранее в Турции перевернулся автобус с российскими туристами. В салоне находились 25 граждан России, 18 из них пострадали.