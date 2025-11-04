Состояние тяжелое: неизвестные избили 18-летнего баскетболиста в московском ночном клубе
В Москве неизвестные напали на 18-летнего баскетболиста клуба «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова. Инцидент произошел в одном из ночных клубов в ночь на 4 ноября.
После драки Ершова госпитализировали, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние спортсмена врачи оценивают как тяжелое. Сейчас он находится в центральной районной больнице города Раменское.
«Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в Telegram-канале ЦСКА.
Подробности произошедшего и причины конфликта не раскрываются.
Ранее в Красноуральске ограбили 77-летнего российского актера Вячеслава Воскресенского.
Также сообщалось, что 17-летнего подростка избили после концерта рэпера LOVV66. Пострадавший утверждал, что на него напала команда артиста из-за прохода за кулисы. После случившегося парень отправился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и рассечение губы.