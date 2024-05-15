Состояние премьера Словакии Роберта Фиццо после покушения оценивают как тяжелое. Об этом сообщает «Абзац».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранения в грудь, живот и конечности после того, как он выходил с заседания кабинета министров. С места происшествия Фицо увезли его охранники. Сейчас чиновника везут на операцию в больницу Братиславы. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Нападавший мужчина задержан на месте, его личность устанавливается. По мнению директора Института изучения национальных кризисов Николая Сорокина, причастными к покушению на Фицо могут быть западные спецслужбы.

«Это покушение со стороны сотрудников ЦРУ или MI6. Есть ещё премьер-министр Венгрии, но Роберт Фицо — человек, который занимает явно пророссийские позиции, блокирует многие инициативы сообществ ЕС», — рассказал он.

По словам источников, во время того, как премьер выходил из здания парламента, рядом не было никаких акций протеста. На улице стояли лишь несколько человек, которым Фицо решил пожать руку. Именно в этот момент и началась стрельба.

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