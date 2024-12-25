«Состояние очень тяжелое»: мать выжившей в Актау девушки рассказала о катастрофе

Мать 34-летней Кристины Евстигнеевой, пострадавшей при крушении самолета в казахстанском Актау, узнала о судьбе своей дочери от медсестры местной больницы. Об этом она сама рассказала в беседе с ИА Регнум.

«Кристину экстренно госпитализировали, она в тяжелом состоянии, её положили в нейрохирургию. Какие именно у неё травмы, мне не сообщили, но состояние у дочери очень тяжелое, она без сознания. Со мной связалась медсестра больницы, куда её доставили, сообщила о случившемся», — рассказала Нина Валерьевна.

По ее словам, Кристина постоянно проживает во Владивостоке, а в Баку, откуда вылетал разбившийся самолет, была по делам — девушка работает туристическим агентом. Мать Кристины также отметила, что хотела бы, чтобы ее дочь перевели на лечение в Россию.

Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау утром 25 декабря. Как сообщают СМИ, в Грозном воздушное судно не смогло сесть из-за погодных условий, после чего КВС принял решение садиться в другом месте. Предварительной причиной катастрофы называется столкновение самолет со стаей птиц.

При падении и возгорании самолета выжили 11 из 16 находившихся на борту россиян. Ранее мы писали о состоянии госпитализированной 11-летней девочки.

Также мы сообщали, что среди пострадавших есть турагент из Владивостока, против которой было подано 9 исков. Является ли Кристина Евстигнеева этим самым турагентом, пока неизвестно.