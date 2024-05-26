Состояние оценивается как тяжелое: подросток позавтракал бутербродом и попал в реанимацию

Врачи оказывают необходимую помощь 16-летнему петербуржцу, который попал в реанимацию с болью в животе. Молодой человек почувствовал себя плохо после того, как позавтракал бутербродом, передает 78.ru.

Неприятные ощущения настигли парня в дороге. Он ехал вместе с родственниками в машине, когда начались боли. Перед поездкой он ел на завтрак бутерброд.

По предварительным данным, молодой человек отравился неизвестным веществом. Сейчас петербуржец находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Обстоятельства и детали случившегося устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что в Иркутске медики спасли ребенка, который отравился щелочью. Они на протяжении 17 лет помогали юному пациенту. Так, мальчику была сделана операция пластике пищевода.