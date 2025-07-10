Состояли на учете в ПДН: в Подмосковье 3-летний ребенок вылез на карниз балкона пока мать вышла из дома

В Подмосковье трехлетний ребенок оказался на карнизе балкона и несколько минут был в шаге от гибели. Трагедию удалось избежать благодаря неравнодушным прохожим, которые увидели малыша и спасли его. Инцидент также был заснят на видео. Об этом сообщает НТВ.

Выяснилось, что в момент происшествия мальчик находился в квартире один. Жители подмосковного поселка Серебряные Пруды увидели заплаканного ребенка, державшегося одной рукой за карниз балкона на пятом этаже. Очевидны на всякий случай даже растянули под окнами дома одеяло. Однако вскоре в проеме окна появились сотрудники МЧС, которые втянули мальчика обратно в квартиру. И все вздохнули с облегчением.

Также выяснилось, что 37-летняяя мать малыша «ненадолго» вышла из дома, неосторожно хлопнула дверью, и замок закрылся изнутри. Соседи семьи отмечают, что женщина не справляется с воспитанием и часто применяет насилие против ребенка.

«Она очень кричит на мальчика, ребенок не будет здоровый. Она подошла его за руку взять, а он голову прикрывает. Бьют его, видать, это мое мнение, я с балкона видела», — предположила одна из жительниц дома.

Кроме того, семья уже год состоит на учете в ПДН (отдел полиции по делам несовершеннолетних). Сотрудники опеки с правоохранителями пришли с проверкой, но оказалось, что мать детьми тайно переехала на другую квартиру. По второму адресу соседи рассказали, что раньше женщина жила с сестрой, а потом переехала. Она категорически отказалась впускать служителей закона и не ответила на телефонные звонки.

На сей раз многодетную мать навестят сотрудники прокуратуры. Они также проверят работу подразделения по делам несовершеннолетних, которое должно было следить за семьей.

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