Состоял в лейбле Скриптонита: жена казахстанского рэпера Qurt обвинила его в избиении

Супруга музыканта Дамира Койчубаева (Qurt) Аружан обвинила супруга в домашнем насилии. По словам женщины, артист избил ее ремнем до гематом, передает Telegram-канал Кровавая барыня.

Жена рэпера обратилась за помощью в полицию сразу же после случившегося, однако сотрудники попытались отговорить ее писать заявление. Затем Аружан начали угрожать ее супруг и его друзья.

В беседе с журналистами жертва домашнего насилия рассказала, что подвергалась избиению ремнем почти час. Происходящее остановили соседи, которые сбежались на крики.

В итоге правоохранители все же задержали рэпера, который раньше состоял в лейбле Скриптонита. Они сделали это после того, как Аружан опубликовала в Сети пост, посвященный ситуации.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре у ночного клуба избили участницу шоу «Пацанки». Пострадавшая девушка обратилась за помощью в полицию.