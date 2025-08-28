Не остановился на 86 жертвах: ангарского маньяка обвинили в убийстве еще двух женщин

СК предъявил новые обвинения Михаилу Попокову, которого называют ангарским маньяком. На счету убийцы 86 жертв. Недавно правоохранителям стало известно еще о двух случаях.

В Иркутской области возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 2008 году по факту обнаружения тел двух женщин, передает Telegram-канал Следком. Тогда выяснение обстоятельств и поиски преступника приостановили из-за отсутствия подозреваемого. Лишь спустя 17 лет сотрудникам СК удалось установить причастность Попкова к совершению расправы. Ангарский маньяк признался во всем после предъявления новых обвинениях.

Во время следственного эксперимента убийца показал, как погубил жертв. Попков познакомился с двумя женщинами в Ангарске, а после между произошла ссора. Михаил сначала при помощи удавки расправился с одной из россиянок, которая стояла на улице. А после то же самое проделал с ее подругой, сидевшей в машине — он вывел жертву из автомобиля и задушил.

Ранее сообщалось, что битцевский маньяк Пичушкин оспорил отказ суда перевести его ближе к Москве. Также он попросил взыскать с ФСИН 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.