Состава преступления не нашли: экзорцисты, поджигающие людей, избежали ответственности

Сотрудники МВД опросили пару экзорцистов из Башкирии, которые, как утверждают сами, изгоняют злых духов из тел пациентов с помощью огня. Они не нашли состава преступления в действиях супругов, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Правоохранители заинтересовались парой экзорцистов после того, как в Сети появились ролики с их участием. На видео супруги поджигали людей, таким образом «изгоняя из них бесов».

Во время беседы в участке 25-летняя «белая ведьма» заявила, что не занимается сожжением людей, а делает массаж с применением огня. При этом, по словам девушки, процедура полностью безопасная, и все находится под контролем.

Стражи порядка спросили у россиянки про обряды экзорцизма, как на видео, но она происходящее никак объяснить не смогла. Она лишь сказала, что не состоит ни в какой секте.

Ранее в Удмуртии местный житель поджег квартиру с женой. Мужчина увидел, как вторая половинка изменяет ему.