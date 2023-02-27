Соседские разборки: как шум и сигаретный дым стали причиной убийства в Красноармейске

Житель Красноармейска совершил убийство своего соседа с нижнего этажа из-за сигаретного дыма и нарушения тишины. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

51-летний Иван (имя изменено) неоднократно писал жалобы в правоохранительные органы на своего соседа Михаила (имя изменено) с верхнего этажа, который обвинял его в нарушении тишины. Но полиция никаких мер не предпринимала. Отмечается, что жалобы в полицию писали также и родственники Ивана.

Михаил отмечал, что сигаретный дым из квартиры на нижнем этаже идет в его жилье. Взаимная неприязнь регулярно перерастала в стычки на лестничной площадке.

В начале февраля кто-то попытался разбить стекло в квартире Ивана необычным способом – камень привязали к веревке, спустили сверху и использовали как таран. Иван был вынужден написать пост о помощи в Интернете.

Но следующая очередная встреча возле дома завершилась трагически. Михаил накинулся на Ивана и нанес более десяти ударов ножом. Жертва умерла на месте. Полицейских вызвал сам Михаил и заявил, что убил Ивана из-за постоянного шума и сигаретного дыма.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, сейчас назначена СМЭ, планируется назначение биологической, молекулярно-генетической, дактилоскопической, психолого-психиатрической судебных экспертиз.

Отмечается, что подозреваемый и его жертва родились в один день, только Михаил был на два года старше покойного.

Ранее сообщалось о соседских разборках в московской гостинице «МКМ».

Недавно Сеть облетели кадры страшного пожара в московском отеле «МКМ» у станции метро «Римская». По данным СМИ, семь человек погибли, а число пострадавших составляет 11 человек. Очевидцы говорят, что причиной трагедии мог стать поджог. Тем более что две жительницы были в конфликтной ситуации с соседом.

У девушек было на двоих 8 детей – 5 у Ирины и 3 у Юлии. Как пишет mk.ru, девушки часто выносили в общий коридор свои вещи. Это были баулы и кроватки. Соседям это не нравилось.

«В результате накануне вечером сосед поджег вещи, оставленные в коридоре», – пишет источник.